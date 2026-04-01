En España, existe un mecanismo legal poco conocido que permite a un inquilino o poseedor de buena fe convertirse en propietario de un inmueble sin necesidad de adquirirlo a través de métodos convencionales. Este proceso es conocido como prescripción adquisitiva o usucapión y se encuentra regulado en el Código Civil. La prescripción adquisitiva se fundamenta en la posesión continuada, pública y pacífica de una vivienda durante un periodo específico establecido por la ley. Los plazos pueden variar dependiendo de si se cumplen los requisitos de justo título y buena fe, o si se opta por la modalidad extraordinaria, lo que ofrece una alternativa para adquirir la propiedad sin un contrato de compraventa formal. La prescripción adquisitiva es un mecanismo que permite la adquisición de la propiedad de un inmueble a través del transcurso del tiempo y la posesión continua, conforme a lo estipulado en el artículo 1930 del Código Civil: “Por la prescripción se adquieren… el dominio y demás derechos reales… con las condiciones determinadas en la ley”. Para que esta figura jurídica sea efectiva a favor del poseedor, se identifican dos modalidades principales: la ordinaria y la extraordinaria. La modalidad ordinaria exige que la posesión del inmueble se realice con buena fe y justo título, lo que implica que el poseedor creía legítimamente tener derecho sobre la propiedad y que existe una causa que aparenta transmitir dicha propiedad. Si se satisfacen estos requisitos, el Código Civil establece que “el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título”. Esto implica que quien ha habitado un inmueble como dueño de manera pública, pacífica y sin interrupciones durante 10 años, puede solicitar la declaración de prescripción adquisitiva, siempre que el propietario vecino haya estado presente y localizable. En caso de que el propietario haya estado ausente (por ejemplo, residiendo en el extranjero durante un prolongado periodo), dicho plazo puede extenderse hasta 20 años. La posesión entre “presentes” se refiere a situaciones en las que el propietario conocido y residente ha estado disponible para ejercer sus derechos, mientras que en el caso de “ausentes” se amplía el plazo para asegurar equidad en la adquisición por posesión prolongada. El objetivo de esta figura es reconocer derechos sobre bienes que han sido poseídos como propios durante un periodo prolongado, incluso sin título formal, siempre que se cumplan los requisitos posesorios. El Código Civil prevé que, para bienes inmuebles, la prescripción extraordinaria requiere que la posesión se mantenga durante 30 años sin necesidad de demostrar buena fe o justificación legal previa. En la práctica, la prescripción extraordinaria resulta menos frecuente debido al largo tiempo exigido y a la necesidad de que la posesión sea ininterrumpida y notoria, lo que implica que no haya disputas, interrupciones legales o reclamos por parte de terceros durante décadas. Existe otra vía de prescripción adquisitiva, conocida como extraordinaria, que se aplica cuando no hay ni justo título ni buena fe en la posesión. En estos casos, solo se exige que la posesión sea en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida durante un plazo más largo. La buena fe desempeña un papel fundamental en la modalidad ordinaria. Según la interpretación doctrinal, se entiende que el poseedor tenía una creencia razonable de que quien le transmitió la posesión contaba con el derecho para hacerlo, aun cuando posteriormente se demuestre lo contrario. Sin embargo, esta creencia debe mantenerse durante todo el tiempo necesario para que se produzca la prescripción. Para que la prescripción adquisitiva de un inmueble sea válida, más allá de los plazos, se requiere que la posesión se ejerza con ciertas características establecidas en la ley. El artículo 1941 del Código Civil establece que la posesión debe ser en concepto de dueño, lo que implica actuar como si se fuera el propietario de la vivienda, realizando actos propios del dominio. Además de ser en concepto de dueño, la posesión debe ser pública (no oculta), pacífica (sin recurrir a la violencia ni a la clandestinidad) y no interrumpida durante el tiempo que establece cada modalidad (10, 20 o 30 años, según los casos). La valoración de estos requisitos es evaluada por los tribunales en caso de que se interponga una acción de usucapión. El poseedor debe demostrar ante un juez que ha cumplido con todos estos elementos y que nadie ha reclamado la titularidad o interrumpido la posesión durante el periodo correspondiente.