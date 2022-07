Visual thinking: el secreto de los ejecutivos para resolver más rápido los problemas de las empresas

Pensar visualmente puede ser una excelente herramienta tanto para resolver problemas como para comunicar ideas. Este concepto conocido como visual thinking está ganando terreno y se está consagrando como una de las prácticas favoritas de los ejecutivos de todas las industrias.

Dan Roam, autor que desarrolló el tema en sus libros The Back of the Napkin y Blah Blah Blah, define al visual thinking como la capacidad para "aprovechar nuestra capacidad innata de ver, tanto con nuestros ojos como con el ojo de nuestra mente, para descubrir ideas que de otro modo serían invisibles, desarrollar esas ideas rápida e intuitivamente y luego compartir esas ideas con otras personas de una manera simple".



El visual thinking ayuda a los equipos a resolver problemas y comunicar ideas.

Sin embargo, muchas personas sienten que esta técnica no aplica a ellos, por no ser lo "suficientemente visuales". Frente a esto, Roam explicó en una entrevista con Business Insider: "Nuestras habilidades visuales comienzan a atrofiarse por falta de uso y, de manera aún más insidiosa, comenzamos a denigrar las partes visuales de nuestro cerebro. Creemos que no es confiable; pensamos que es superficial; o pensamos que es juvenil y condescendiente. "¿Me estás haciendo un dibujo? ¿Qué, crees que estoy en el jardín de infantes? La buena noticia es que este sesgo es fácil de superar. Escucho a la gente decirme que no saben dibujar, les pongo un bolígrafo en la mano y un minuto después están dibujando. La clave es que usamos un conjunto muy simple de símbolos: formas básicas, líneas y flechas, figuras de palitos. La gente debería tener acceso a esta gramática visual".

Para el experto, los dibujos y las palabras se complementan. A menudo, el mejor enfoque para resolver problemas y generar ideas implica una combinación de palabras e imágenes. Cuando se agregan imágenes, se agregan capas y dimensiones de pensamiento que son casi imposibles de lograr solo con palabras. "Las palabras pueden limitar nuestras ideas, confinarlas. Los bocetos no hacen tanto. Dejan espacio para lo que aún está surgiendo. Y hacer dibujos alivia el estrés de tener una idea en la cabeza. Es una forma de plasmar su idea mientras la mantiene en un estado fluido", menciona.

4 maneras para aplicar el visual thinking hoy mismo

Según la revista Entrepreneur, hay algunas formas básicas para aplicar con facilidad el visual thinking