Le daban seis meses de vida y se convirtió en el juego más exitoso de la historia: los millones detrás del Candy Crush

Hace poco más de diez años debutó uno de los juegos online más exitosos de la historia. Se descargó más de 3000 millones de veces y desde su lanzamiento se completaron 5 billones de niveles. Su popularidad fue tal que hasta había volantes en la calle ofreciendo clases para ganarlo. A pesar del paso del tiempo, el Candy Crush aún continúa como una de las apps que más factura en los Estados Unidos y su creación y éxito no fueron una casualidad.

Su creadora, la desarrolladora King, dedicó a la mitad de su plantel durante casi dos años a trabajar en una idea: descifrar cómo tener éxito en el portal de juegos de Facebook . El resultado fue el ya conocido juego que consiste en alinear tres o más golosinas del mismo color y acumular puntos antes de agotar todos los movimientos.

En diez años se descargó más de 3000 millones de veces entre smartphones y Facebook.

Pasó de ser un fenómeno de las redes a un boom en los smartphones. En su mejor momento generaba u$s 3 millones en ingresos por día y llegó a tener más de 350 millones de usuarios activos mensuales. No obstante, King, que desde 2015 es manejada por Activision Blizzard, nunca pudo replicar su éxito con otro título . Y hoy Candy Crush sigue siendo uno de sus principales negocios.

Del consultorio a los negocios

El italiano Riccardo Zacconi podría haberse dedicado a la odontología, como su padre, pero optó por estudiar Negocios en la Universidad LUISS, de Roma. Su tesis sobre principios económicos aplicados a la contabilidad lo llevó a Alemania, donde consiguió trabajo en Boston Consulting Group. De ahí se mudó a Suecia, en 1999, para ser managing director en Spray, un portal online similar a Yahoo.

Riccardo Zacconi, cofundador y exCEO de King

Tras vender la empresa a Lycos en 2000, Zacconi invirtió en uDate, una compañía de citas online que poco después fue adquirida por Match, la dueña de Tinder. Con esa plata, el emprendedor italiano reunió a un dream team de sus excompañeros y fundó Midasplayer para dedicarse al negocio de los juegos online .

La empresa, rebautizada King en 2005, tenía su propio sitio y también exhibía sus videojuegos en el portal especializado de Yahoo. Sus principales ingresos venían de la venta de publicidad online. Pero a partir de 2009 empezaron a perder tráfico en los Estados Unidos y Europa porque muchos estaban migrando hacia el sitio de juegos de Facebook .

El nacimiento de Candy Crush

"Hoy somos rentables, pero estamos cayendo de a poco, así que es una cuestión de tiempo. Vamos a necesitar descifrar cómo tener éxito en Facebook para no quedarnos afuera del negocio ", les dijo Zacconi, entonces CEO de King, a sus empleados. En ese momento, su principal rival en la plataforma era la estadounidense Zynga, creadora del juego Farmville.

La mitad de la compañía puso manos a la obra y pasó a dedicarse full time a este nuevo proyecto. Después de dos años de pruebas, consiguieron su primer éxito: Bubble Witch Saga en 2011 . Esto inició el concepto de saga para los videojuegos, que implicaba muchos niveles cortos que pudieran jugarse en menos de dos minutos.

Sebastian Knutsson, cofundador y director creativo de King, tuvo la idea del Candy Crush Saga mientras se bañaba. Zacconi les había pedido ideas para juegos match-3 y el ejecutivo pensó en cambiar las típicas joyas por golosinas. En abril de 2012 debutó en Facebook, pero la compañía no tenía grandes expectativas en este título. Incluso Knutsson aseguró, en diálogo con The Sun, que no le daban más de seis meses de vida.

Hoy aún conserva más de 300 millones de jugadores activos mensuales.

La gran explosión del juego se produjo en noviembre de ese año, cuando salió su versión mobile. En solo un mes lograron el objetivo de facturación que pronosticaban para todo 2013. Y en un año superó las 1000 millones de descargas entre Facebook y teléfonos móviles.

El éxito no es para siempre

Envalentonada por su hit, King salió a la Bolsa en marzo de 2014 con una valuación que superó los u$s 7000 millones. Sin embargo, ese mismo año sus ingresos empezaron a desplomarse. No solo eso sino que cada vez había menos jugadores abriendo sus billeteras. De los 356 millones de usuarios activos mensuales que tenían entre todos sus juegos, sólo 8 millones realizaban compras in-app.

Las acciones de la firma cayeron rápidamente. Pero apareció Activision Blizzard, dueña de títulos como Warcraft y Call of Duty, que desembolsó u$s 5900 millones para quedarse con King con el objetivo de crecer en la industria de juegos mobile.

Su performance en la Bolsa no fue la esperada y rápidamente el precio de sus acciones se desplomó.

Si bien continuó desarrollando juegos, ninguno de ellos equiparó el éxito de Candy Crush. La marca incluso llegó a la TV con su propio programa en 2017, aunque solo tuvo nueve episodios.

Según Activision Blizzard, la pandemia reactivó el interés por el juego y muchos usuarios volvieron a descargarlo. Hoy, Candy Crush, Warcraft y Call of Duty representan un 82% de los ingresos netos de la compañía, que en enero de 2022 recibió una oferta de adquisición por parte de Microsoft por u$s 68.700 millones.

Actualmente tiene más de 200 millones de usuarios activos mensuales y busca continuar recuperando antiguos jugadores. Por eso, aseguran, planean invertir en la franquicia, por lo menos, por otros 20 o 30 años.