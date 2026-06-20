Licuar bicarbonato de sodio con vinagre: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve (foto: archivo).

En el ámbito de la limpieza y el mantenimiento del hogar, existen trucos que perduran a lo largo del tiempo. Uno de los más reconocidos consiste en combinar una parte de vinagre con dos partes de bicarbonato de sodio.

Esta mezcla, que a primera vista puede parecer sencilla, oculta una reacción química potente que resulta beneficiosa para diversas tareas domésticas.

¿Cuál es la razón para recomendar esta mezcla?

El vinagre contiene ácido acético, mientras que el bicarbonato funciona como una base. Esta mezcla produce una efervescencia que libera dióxido de carbono.

Mezclar una parte de vinagre con 2 de bicarbonato: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo (foto: archivo).

Este fenómeno no solo tiene un atractivo visual, sino que también ayuda a desprender suciedad, eliminar residuos y neutralizar olores. Además, ambos elementos son seguros, económicos y respetuosos con el medio ambiente.

Vinagre y bicarbonato: beneficios y usos prácticos en la limpieza del hogar

Se sugiere la combinación de vinagre y bicarbonato por varias razones válidas:

Eliminar malos olores: es ideal para neutralizar olores en la cocina, baño o incluso en la heladera. Colocar la mezcla en un recipiente abierto y dejarla actuar unos minutos.

Desengrasar y desinfectar: si bien no reemplaza productos antibacteriales, es excelente para quitar grasa y dejar superficies más limpias.

Destapar cañerías: se debe verter primero bicarbonato en el desagüe y luego vinagre. La efervescencia ayuda a remover grasa y residuos acumulados, evitando el uso de químicos agresivos.

Limpieza profunda: sirve para juntas de azulejos, superficies manchadas y utensilios de cocina. La reacción ayuda a desprender la suciedad más difícil.

Combinar una parte de vinagre con 2 de bicarbonato: para qué sirve y por qué sugieren hacerlo.

¿Cuáles son sus beneficios?

Combinar vinagre y bicarbonato se sugiere por las siguientes razones:

Económico y accesible : son productos que prácticamente todos poseen en sus hogares.

Ecológico : disminuye el uso de productos químicos nocivos para el medio ambiente.

Versátil: es útil para diversas tareas sin la necesidad de adquirir múltiples limpiadores.

Limpiadores naturales: efectividad y cuidado del medio ambiente

Combinar vinagre y bicarbonato no solo elimina malos olores, sino que también se puede usar para limpiar el microondas y el frigorífico, dejando un aroma fresco y agradable en el hogar.

El uso regular de esta mezcla puede prolongar la vida útil de electrodomésticos y utensilios, evitando la acumulación de grasa y suciedad en diversas superficies de la casa.