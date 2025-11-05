La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 5 de noviembre

El clima en España estará marcado por un frente que recorrerá la Península de oeste a este, dejando cielos cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio. Se esperan lluvias abundantes, especialmente en la mitad oeste, donde también podrían acompañarse de tormentas y granizo. En el extremo sureste y Baleares, el clima será más benigno, con cielos poco nubosos.Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el oeste peninsular, siendo persistentes y localmente fuertes en Galicia, así como en Extremadura y Andalucía, donde las tormentas podrían ser muy fuertes. En el suroeste, existe la posibilidad de granizo grande y pequeños tornados. También se prevén lluvias fuertes en otras áreas del sur de Andalucía y el centro peninsular.Las temperaturas máximas descenderán en el oeste peninsular y en Canarias, mientras que en el bajo Ebro y el centro sur se registrarán aumentos. El viento será moderado en la mayor parte de la Península, con intervalos fuertes en algunas zonas y en Canarias se espera un viento flojo del oeste que tenderá a establecerse como alisio.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

Intervalos nubosos por la mañana en Madrid, con aumento de nubosidad y chubascos por la tarde; temperaturas entre 8 y 21 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos en Andalucía con chubascos tormentosos en la segunda mitad del día, especialmente intensos en la mitad occidental. Temperaturas entre 8 y 27 grados, con vientos flojos que aumentarán a moderados o fuertes por la tarde y rachas muy fuertes en la mitad occidental. Levante moderado en el litoral mediterráneo.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso, aunque al final del día habrá intervalos nubosos. Se esperan brumas y bancos de niebla matinales en la depresión central, con posibilidad de precipitaciones débiles en los Pirineos. Las temperaturas oscilarán entre 7 grados de mínima y 23 grados de máxima, con un viento flojo que aumentará a moderado en el litoral norte al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos de nubes altas y bajas por la mañana, aumentando a cielo nuboso por la tarde. Se esperan brumas y bancos de niebla matinales en la depresión del Ebro, con probabilidad de lluvias débiles en el Pirineo al final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 grados de mínima y 23 grados de máxima, con un ligero ascenso en la depresión del Ebro y un descenso en la Ibérica zaragozana. El viento será flojo del sur y sureste, aumentando a moderado al mediodía, con rachas muy fuertes en el norte de la divisoria del Pirineo.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con posibilidad de nieblas matinales en zonas altas. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas, localmente fuertes en la Cordillera y temperaturas que oscilarán entre 23 y 10 grados. Los vientos serán moderados a fuertes del sur, disminuyendo su intensidad por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima en Mallorca y Menorca se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación ocasional durante la madrugada. Por la tarde o noche, predominarán nubes medias y altas. Las temperaturas nocturnas ascenderán, mientras que las diurnas se mantendrán estables o con ligero aumento. Habrá viento flojo a moderado del sureste.

Poco nuboso en general, con intervalos matinales en el norte de las islas montañosas. Por la tarde, tenderá a nuboso en vertientes norte, con baja probabilidad de lluvias débiles en las islas occidentales. Calima ligera en medianías y zonas altas, que disminuirá en las islas occidentales. Descenso generalizado de las temperaturas, con máxima de 28 grados y mínima de 20 grados. Viento flojo del noroeste, rolando a nordeste, con intervalos de fuerte en zonas expuestas. En cumbres centrales de Tenerife, viento moderado a fuerte del oeste, con rachas puntualmente muy fuertes.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso por la mañana, nuboso por la tarde, con brumas y niebla en el interior; temperaturas entre 7 y 24 grados y viento flojo variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso a intervalos, con precipitaciones generalizadas que irán de débiles a localmente moderadas, especialmente en puntos de montaña del oeste, donde podrían ser persistentes y acompañadas de tormentas, más probables al sur. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 4 grados y experimentarán un ligero o moderado ascenso, mientras que las máximas se mantendrán en torno a los 21 grados, con ligeros descensos en algunas áreas del sur y ascensos en el norte. El viento será del sur, flojo a moderado, con rachas fuertes en zonas montañosas del norte y posibles rachas en cotas altas del sur y mesetas del cuadrante suroccidental.

El clima se presentará con intervalos nubosos por la mañana, especialmente en el tercio oriental, donde habrá brumas y bancos de niebla. A partir del mediodía, un frente aumentará la nubosidad y por la tarde se esperan chubascos con tormenta y posible granizo, principalmente en el tercio oeste. Las temperaturas mínimas ascenderán, excepto en Albacete y las máximas alcanzarán los 22 grados. El viento será flojo del sur, con posibilidad de rachas fuertes durante las tormentas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos en Madrid, con chubascos fuertes al final de la tarde y temperaturas mínimas en descenso. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos y brumas matinales, temperaturas entre 18 y 24 grados y vientos flojos del este en Melilla.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con probabilidad de nieblas matinales en zonas montañosas, precipitaciones débiles en Álava y temperaturas entre 9 y 22 grados, con vientos moderados del sur. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con probabilidad de nieblas y precipitaciones débiles, temperaturas entre 8 y 16 grados y vientos moderados del sur.

El clima en La Rioja estará poco nuboso, con nubes medias y altas, aumentando a nuboso con precipitaciones débiles al final del día; temperaturas mínimas de 9 grados y máximas de 18 grados, con viento del este y sureste en el valle.