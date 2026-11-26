Oficialismo y oposición tienen el desafío de construir acuerdos para que la economía no pierda su norte

Hace dos meses, en la apertura de la 47ª Convención Anual del IAEF en Puerto Iguazú, sostuve que la Argentina había logrado dejar atrás discusiones que durante décadas dominaron la agenda: el déficit fiscal, la inflación desbordada, la maraña de tipos de cambio. Y planteé también que la estabilidad es condición necesaria, pero no suficiente. Pasar de la estabilidad al crecimiento exige algo que la macro por sí sola no garantiza: reglas que sobrevivan a quien las escribió.

El riesgo país, que el 10 de julio tocó su mínimo del año en torno a los 400 puntos básicos, superó los 750 a fines de octubre. Casi se duplicó en menos de cuatro meses. En el medio no hubo un colapso fiscal ni un rebrote inflacionario. Lo que cambió fue el horizonte: el mercado empezó a mirar más allá del 10 de diciembre de 2027.

El último año de cada gobierno en la Argentina es un año de volatilidad: lo vivimos en 2015, en 2019 y en 2023. Las empresas posponen inversiones y los activos argentinos cotizan con una prima que responde a la incertidumbre de mañana, no a los números de hoy. El año próximo no será la excepción.

La curva no miente

La señal más clara no está en el nivel del riesgo país, sino en su forma. Los bonos en dólares que vencen dentro del actual mandato, como el Bonar 2027, rinden en torno al 3,5% anual. Los que vencen en 2028, apenas un año después, rinden cerca del 10%. Casi el triple por doce meses adicionales de plazo.

Ningún modelo financiero razonable justifica esa brecha por fundamentos económicos. El país que paga en 2027 es el mismo que paga en 2028: la misma economía, los mismos recursos, el mismo superávit fiscal. Lo único que cambia es quién firma el cheque. El mercado no duda de la capacidad de pago de la Argentina; duda de la voluntad de pago del próximo gobierno. Es riesgo político en estado puro, con precio de mercado.

Dicho de otro modo: hoy la variable económica más relevante del país no la publica el Indec ni el Banco Central. Se mide en las encuestas.

Perú: la lección del vecino

Perú atravesó en los últimos años crisis políticas que harían palidecer a cualquiera, con presidentes destituidos y choques permanentes entre el Ejecutivo y el Congreso. Sin embargo, su moneda sigue entre las más estables de la región. La explicación tiene nombre y apellido: Julio Velarde, presidente del Banco Central desde 2006, que en septiembre juró por un quinto mandato consecutivo, hasta 2031. Veinte años, muchos presidentes y un solo banquero central: en Perú la política puede hacer ruido, pero la moneda no se toca.

En la Argentina ocurre exactamente lo contrario. Política y economía viajan en el mismo vagón. Cada cambio de gobierno puede traer otro régimen cambiario, otra relación con la deuda, otro Banco Central. Por eso el riesgo país reacciona a cada encuesta como si fuera un dato de reservas.

Lo que nos depara 2027

Mi lectura es que el gran riesgo de 2027 no es económico: el orden fiscal está, la inflación bajó y el sistema financiero es más sano. El gran riesgo es político: quién gobernará entre 2027 y 2031, y si sostendrá los pilares que tanto costó construir.

Lo que está en juego no es poco: déficit cero, un solo tipo de cambio en lugar de diez, los RIGI, la baja de la pobreza, la vuelta del crédito internacional al sector privado y empresas públicas como Aerolíneas Argentinas y AYSA con resultados positivos.

Ninguno de estos logros está blindado. Todos dependen de que quien gobierne a partir de 2027 decida sostenerlos.

La macro tiene que llegar a la economía real

Pero la macro ordenada no alcanza. Buena parte de 2027 se va a definir en la economía real: la industria y la construcción, grandes generadoras de empleo, todavía no recuperaron el ritmo de la energía, la minería o el agro. Los tiempos de la macro no son los de las empresas ni los de las familias. Sin reactivación, el ancla pierde respaldo social justo cuando más lo necesita.

La llave es el crédito. No alcanza con que haya oferta: hace falta que empresas y familias vuelvan a demandarlo, con tasas y plazos que permitan invertir y consumir. Esa es la mejor señal de confianza para el mercado y la mejor garantía de que lo construido sobreviva al cambio de mandato.

Eso deja dos tareas. Al Gobierno, no dilapidar el ancla en el año electoral: ningún atajo compensa la pérdida de credibilidad. A la dirigencia en su conjunto, oficialismo y oposición, construir los acuerdos que achiquen la distancia entre el bono 2027 y el bono 2028. Un compromiso compartido con el equilibrio fiscal, la autonomía del Banco Central y el pago de la deuda valdría más que cualquier emisión.

La Argentina ya demostró que puede ordenar su macroeconomía. El próximo examen es más difícil: demostrar que ese orden no depende de quién gane una elección. El día que la curva de bonos deje de tener un escalón en la fecha del cambio de mandato, vamos a saber que lo aprobamos.