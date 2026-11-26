La Argentina llega a 2027 con una paradoja que merece atención en los directorios. Mientras buena parte de la discusión empresarial gira alrededor de las condiciones macroeconómicas y la continuidad de las reformas, las experiencias económicas de los argentinos se vuelven cada vez más difíciles de representar mediante un promedio nacional. Esa distancia importa para quienes deben decidir dónde invertir, cómo crecer y qué riesgos asumir.

Durante 2026, la inflación mensual se mantuvo cerca del 2% entre junio y septiembre, mientras el consumo mostró dificultades persistentes. Según el Indec, las ventas de supermercados a precios constantes acumularon una caída del 2,8% entre enero y agosto respecto del mismo período de 2025, y la desocupación alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre. La evolución de estos indicadores exige mirar por separado la estabilidad de precios, la actividad comercial y las condiciones económicas de los hogares.

Nuestras mediciones nacionales en Management & Fit muestran la persistencia de esas dificultades. La proporción de argentinos que declaraba problemas para cubrir los gastos familiares pasó del 49% en febrero al 53,6% en julio y se ubicó en el 52,4% en septiembre. Entre las familias con deudas, la compra de alimentos y la cobertura de gastos corrientes se mantuvieron como principal motivo de endeudamiento, con registros del 32,2% en abril y del 33,4% en julio. Estas restricciones condicionan las decisiones de consumo y deberían formar parte de cualquier proyección de demanda.

El empleo empieza a ocupar el centro de la escena

Durante 2026, el empleo comenzó a disputarles a los precios el centro de las preocupaciones económicas. En septiembre, la desocupación alcanzó el 19,8% de las menciones como principal problema del país, frente al 18,9% de los aumentos de precios y tarifas. En julio, estos últimos todavía superaban a la desocupación. El movimiento importa porque señala un cambio en las prioridades de la sociedad: al problema de cuánto cuesta vivir se suma con fuerza la preocupación por la posibilidad de sostener un ingreso.

La inserción ocupacional también permite comprender cómo se evalúa la marcha del país. En nuestra medición de septiembre, la aprobación de la gestión nacional alcanzaba el 44,3% entre asalariados privados y el 42,7% entre cuentapropistas, por encima del promedio nacional del 36,6%. En cambio, la desaprobación llegaba al 70,5% entre trabajadores del sector público y al 69,2% entre desocupados, aunque este último resultado debe interpretarse con cautela por el tamaño reducido del segmento.

El contraste merece una lectura más profunda. La experiencia laboral interviene en la manera de evaluar una transformación económica. Quien conserva su empleo en el sector privado puede percibir oportunidades que resultan menos visibles para quien depende de actividades afectadas por recortes o enfrenta dificultades para reinsertarse. Las diferencias observadas no demuestran por sí solas una relación causal, pero advierten sobre la necesidad de incorporar la posición ocupacional al análisis de las expectativas sociales.

La heterogeneidad aparece también en otras dimensiones. En septiembre, el 57,8% de las mujeres declaraba dificultades para afrontar los gastos familiares, frente al 47,2% de los varones. Una de las hipótesis que venimos trabajando es que las responsabilidades de administración del hogar pueden incidir en la percepción de los costos económicos. La experiencia cotidiana del presupuesto familiar aporta información que los indicadores agregados difícilmente registren por completo.

Entre los menores de 40 años, las preocupaciones laborales se combinan con las dificultades de acceso a la vivienda. En septiembre, el 52,8% ubicaba una eventual mejora económica a más de un año, por encima del registro de los mayores. Este resultado cuestiona la interpretación de que las generaciones más jóvenes esperan necesariamente soluciones inmediatas. Sus expectativas se construyen alrededor de problemas que requieren horizontes prolongados y condiciones de progreso que exceden una mejora coyuntural.

Qué significa esta heterogeneidad para las empresas

Para las empresas, estas diferencias tienen consecuencias concretas. Los beneficios de una recuperación económica pueden distribuirse de manera desigual según la inserción laboral de los hogares. Las estrategias de contratación necesitan considerar cómo se modifican las expectativas de estabilidad y desarrollo profesional. La expansión territorial también requiere interpretar las características de los mercados de trabajo locales y su relación con la capacidad de consumo.

La dimensión política de estas transformaciones será central en 2027. Las elecciones pondrán a prueba las expectativas de recuperación y la capacidad de las distintas propuestas para ofrecer respuestas creíbles. La sostenibilidad de las reformas dependerá de acuerdos institucionales y de cómo se distribuyan sus beneficios y costos. La composición del próximo Congreso será determinante para construir esos acuerdos. Para una empresa que planifica inversiones de largo plazo, comprender esas condiciones permite evaluar mejor la continuidad de las reglas y los riesgos de implementación.

En un ensayo reciente señalé que buena parte de las dirigencias dispone de instrumentos sofisticados para interpretar la coyuntura, pero encuentra dificultades para reconocer procesos estructurales. La abundancia de información inmediata puede desplazar las preguntas sobre las condiciones que sostienen una tendencia. Ese riesgo aumenta cuando las decisiones se proyectan sobre varios años.

La inteligencia estratégica exige revisar periódicamente los supuestos sobre los que se construyen los escenarios de planificación. El seguimiento de las variables macroeconómicas y del escenario político institucional de largo plazo conserva toda su importancia. También resulta necesario comprender las transformaciones del empleo, las condiciones materiales de los hogares y la evolución de las expectativas sociales. La investigación aporta valor cuando permite reconocer diferencias capaces de modificar una decisión empresarial.

La incertidumbre electoral concentrará buena parte de la atención durante 2027. Sin embargo, las transformaciones del trabajo y de las expectativas de progreso seguirán operando después de que se conozca el resultado.

Las empresas que logren interpretarlas estarán mejor preparadas para decidir. Porque el mayor error de una proyección puede estar en una premisa que tenemos que examinar periódicamente: qué Argentina estamos suponiendo que existe cuando hacemos nuestros planes.