Hasta las presidenciales de 2027 la política económica tendrá, en los hechos, un objetivo prácticamente excluyente: que el tipo de cambio no se mueva, premisa comprensible desde la lógica electoral. Sin dólar quieto no hay chance alguna de reelección de Javier Milei. La dificultad es que la estrategia descansa sobre un elemento condicionante de cualquier otro objetivo de la política económica: los futuros pagos de la deuda pública, en pesos y en dólares. Conviene hacer zoom sobre algunos números, a partir de un trabajo de Analytica.

Con la fotografía de la deuda al cierre del primer semestre, considerando los próximos doce meses, los servicios de capital e intereses en ambas monedas suman u$s 148.000 millones, 18% más que un año atrás. En tanto, los ingresos fiscales cayeron 9% en dólares constantes. Bajo esta dinámica, los pagos equivalían al 134% de la recaudación y al 330% de las reservas brutas. Excluir al FMI de la cuenta casi no cambia el cuadro: apenas 4% menos.

El perfil de vencimientos, si bien registra mejoras en las licitaciones más recientes, mantiene una fuerte concentración de corto plazo: el 57% de los pagos de deuda de la próxima década vence entre lo que queda de 2026 y mediados de 2029, y casi el 90% de ese tramo es capital. Solo la deuda en pesos en manos privadas con vencimiento entre el segundo semestre de este año y diciembre de 2027 suma u$s 60.000 millones. No se trata de una crisis de solvencia, aunque sí de liquidez, que obliga a refinanciar todo, todo el tiempo.

Buena parte de esta distorsión se gestó al convertir los pasivos remunerados del Banco Central en letras del Tesoro, en el intento de sanear un balance que la actual gestión recibió muy deteriorado. Una porción fue licuada, pero el riesgo no desapareció: cambió de deudor y hoy se renueva en licitaciones quincenales. A eso se suman unos u$s 24.900 millones en moneda extranjera que vencen el año próximo, con picos en enero, julio y octubre, antes de las elecciones.

El peso que no se puede liberar

Bajo este cuadro de alta condicionalidad, la política económica enfrenta márgenes muy escasos para operar. El gobierno enfrenta lo que se podría llamar “la paradoja de los pesos liberados”. Cada peso que el Tesoro no logra retener —porque la tasa no es suficiente, porque aumenta el crédito o porque la actividad repunta— es una nueva demanda potencial de dólares, convertible en atesoramiento o en importaciones. Para un gobierno que necesita al mismo tiempo un dólar quieto y divisas para pagar deuda, una política monetaria menos contractiva resulta un riesgo muy elevado. El resultado, entonces, es un equilibrio de baja intensidad: pesos encerrados en letras, crédito caro para las familias y actividad estancada.

La misma lógica explica por qué la desinflación será lenta. Acelerarla requeriría un ancla aún más dura, un peso más apreciado que en tiempos de elecciones alentaría todavía más la dolarización de carteras, compitiendo con los vencimientos en dólares. Lo mismo sucede con la actividad: crecer más rápido exige más divisas.

El capítulo del estudio de Analytica sobre el potencial dolarizador de los pesos contribuye a justificar la cautela. Los depósitos en pesos de familias y empresas suman unos u$s 84.000 millones. En septiembre de 2025, antes de la asistencia del Tesoro norteamericano, las familias compraron u$s 7000 millones, el equivalente a 23% de sus depósitos. Si hoy se repitieran esos niveles de dolarización, los más altos de la historia, la demanda potencial de familias y empresas podría llegar hasta u$s 16.000 millones en un mes. Y si además el Tesoro no lograra renovar sus vencimientos, la cifra treparía a unos u$s 19.000 millones, cerca del 40% de las reservas brutas. Sin embargo, son los pesos de las empresas el eslabón más sensible: el trabajo demuestra que entre un mes de tensión severa y uno extremo, la demanda potencial de divisas de las firmas se multiplica casi por diez. No es casual que continúen las restricciones a operar con divisas para las tesorerías privadas.

A un año de las elecciones presidenciales, no hay que pasar por alto que en los últimos doce meses la formación de activos externos suma u$s 33.730 millones, más del 4% del PIB, con superávits fiscal y externo y salarios en dólares más bajos que en otros períodos de tensión cambiaria.

El dólar como apuesta electoral

Naturalmente entonces, la apuesta electoral del gobierno es llegar a octubre de 2027 con el tipo de cambio controlado. Aún con tan baja expectativa política, el camino no es nada simple. La actividad no logrará recuperarse de forma sostenida, los salarios volarán bajo, el crédito escaso se dirigirá a refinanciar y no a invertir, y la creación de empleo seguirá ausente. Está por verse si un delivery tan modesto como el dólar quieto alcanza para ganar una elección. Lo que claramente no podrá provocar es que el PIB crezca.