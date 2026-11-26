El año próximo trae la oportunidad de demostrar que la Argentina puede sostener un rumbo, construir acuerdos y convertir el crecimiento en desarrollo

Con la administración del presidente Milei, la Argentina empezó a recuperar credibilidad local e internacional. El ordenamiento macroeconómico, las decisiones de desregular la economía y las reformas abrieron una oportunidad que el país no disponía desde hace mucho tiempo. El desafío hacia 2027 será convertir esas posibilidades en desarrollo, más inversión y un crecimiento que llegue a todos.

Los indicadores recientes dan cuenta del potencial exportador de la Argentina. En septiembre, la producción de petróleo superó los 970.000 barriles diarios, el nivel más alto de su historia. En los primeros ocho meses del año, las exportaciones mineras superaron el total registrado durante todo 2025. La economía del conocimiento mantiene un ritmo anual de exportaciones superior a los u$s 10.400 millones, y el agro continúa siendo uno de los principales motores exportadores de nuestro país. A este panorama se suman 23 proyectos aprobados en el RIGI, con inversiones por casi u$s 50.000 millones, concentradas principalmente en energía y minería.

Pero el horizonte futuro hacia 2030 es aún más prometedor: se estima que las exportaciones de gas, petróleo y minería podrían multiplicarse entre cuatro y seis veces respecto de los niveles actuales. La pregunta hacia 2027 ya no es si la Argentina cuenta con los recursos para crecer, sino qué condiciones necesita para aprovecharlos a la velocidad y la escala que exige esta oportunidad.

El primer desafío: transformar inversiones en capacidad productiva

El primer desafío es transformar las inversiones en capacidad productiva. Con proyectos mineros que prevén iniciar su producción a partir de 2028, el Banco Central estima que la energía y la minería podrían aportar más de u$s 50.000 millones en exportaciones hacia 2030. En ese marco, las decisiones que tomemos en 2027 en materia de infraestructura de transporte y energía, formación técnica del capital humano, y la revisión de la normativa provincial para el compre local, serán determinantes para definir cuánto de ese crecimiento se traduce en actividad, empleo y valor agregado.

Además, la energía y minería tienen una particularidad estratégica ya que pueden dinamizar economías regionales donde otras actividades encuentran dificultades para instalarse. Para eso, necesitamos mirar más allá de su aporte exportador y reconocer a estos sectores como plataformas de desarrollo federal.

El segundo desafío: llevar la recuperación a la economía real

El segundo desafío es que la recuperación llegue a la economía real. Hoy conviven actividades que están alcanzando niveles récord, con otras que atraviesan una profunda reconversión de su modelo de negocio. El comercio, la industria y la construcción, todavía enfrentan dificultades para sumarse a la recuperación. Esto demuestra que el ordenamiento macroeconómico es una condición indispensable, pero no suficiente para lograr el crecimiento sostenido.

De cara al 2027, necesitamos una agenda de transición que conecte la estabilidad con la competitividad de las empresas. Esto supone avanzar en tres frentes: reducir los impuestos distorsivos y los costos logísticos; ampliar el acceso al financiamiento; y fortalecer los encadenamientos productivos para que las grandes inversiones impulsen a los proveedores locales y a las economías regionales.

El tercer desafío: dar continuidad a las reformas

El tercer desafío es darles continuidad a las reformas. En 2027, el calendario electoral pondrá a prueba la capacidad de sostener una agenda de transformación más allá de los tiempos de la política. Por eso, podría ser una oportunidad para construir acuerdos que trasciendan la competencia partidaria. De hecho, lograr una agenda de simplificación tributaria, coordinada entre la Nación, las provincias y los municipios sería una señal concreta de madurez institucional.

Esa misma lógica de largo plazo aplica a la relación con Estados Unidos, un activo estratégico para Argentina. Con un stock de inversión extranjera directa superior a u$s 30.000 millones, es un socio relevante para el desarrollo argentino. El Acuerdo de Reciprocidad para el Comercio y la Inversión (ARTI) puede contribuir a ampliar el acceso a mercados, fortalecer el comercio bilateral y facilitar la integración de más empresas argentinas en las cadenas globales de valor. Sin embargo, los vínculos entre países se consolidan cuando trascienden la sintonía entre sus administraciones y se apoyan en una agenda de cooperación.

Desde AmCham Argentina creemos que los desafíos de 2027 requieren una visión compartida entre los principales actores políticos, empresariales, sindicales, y de la sociedad civil.

2027 no será un año más. Será una oportunidad para demostrar que la Argentina puede sostener un rumbo, construir acuerdos y convertir el crecimiento en desarrollo para todos sus sectores y regiones. La oportunidad está abierta, pero aprovecharla dependerá de las decisiones que tomemos hoy.