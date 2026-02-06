En la apertura de mercados de este viernes, 6 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.67 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.25%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una leve disminución del -0.0065%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 1.8874% en su cotización. Axtel logra utilidad en 2025 y proyecta crecimiento para 2026 La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 21.69%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.57%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que no ha habido cambios significativos en su valor. En resumen, la tendencia positiva del Quetzal sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo. Axtel logra utilidad en 2025 y proyecta crecimiento para 2026 Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Aquellos individuos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Santander México acelera su ganancia en 2025 por boom de crédito automotriz en el país