En la apertura de mercados de este martes, 14 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.64 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.29%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.14%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.55%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el mercado. Fitch mantiene calificación crediticia de México, pero Banamex mantiene riesgos a la baja La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.00%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o inestabilidad. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal. Este comportamiento en la cotización podría estar influenciado por factores económicos internos y externos que están favoreciendo la estabilidad y el crecimiento del Quetzal guatemalteco. Fitch mantiene calificación crediticia de México, pero Banamex mantiene riesgos a la baja Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Recorte a Pemex le da oxígeno a las finanzas públicas, pero arriesga la inversión