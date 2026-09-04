En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.626 este viernes, 4 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 2.29%.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización subió 2.62% en la última semana y 178.18% en el último año, mostrando una tendencia alcista marcada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 22.41%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que este valor es mayor que la volatilidad anual del 20.03%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2 en comparación con los días pasados. Esto indica que la moneda se ha valorado frente a otras divisas, lo que puede generar confianza en el mercado local.

A pesar de la mejora en la cotización, es importante seguir vigilando las fluctuaciones, ya que cambios en la economía global pueden influir en esta tendencia a largo plazo.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.