El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 59.0 este viernes, 4 de septiembre de 2026, cifra que refleja una alteración del 0.85% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana el peso dominicano subió 0.67%, pero en el último año acumula una variación de -5.60%, reflejando un repunte reciente tras una depreciación anual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 8.43%, lo que es inferior al 11.24% de su volatilidad anual, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en el día de hoy, al registrar un dato de 1 igual a +2, lo que indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un entorno favorable para la moneda, impulsado por factores económicos o de mercado que han fortalecido su valor.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que hubiera implicado una devaluación del Peso dominicano. Actualmente, esta alza en la cotización puede reflejar confianza en la economía local y un aumento en la demanda de la moneda.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.