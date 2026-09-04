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En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la cotización deleuro llegó a 3638.05 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,07%.

En la última semana, la cotización del euro bajó -1.92% y en el último año -16.74%, evidenciando una tendencia bajista.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro cayó dos jornadas, rebotó tres, retrocedió dos, repuntó, volvió a caer y cerró con otra subida; el saldo final fue prácticamente nulo, con marcada volatilidad.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia al alza hoy en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a las fluctuaciones recientes.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 3638.05 pesos colombianos, es de 363.805 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 727.610 pesos colombianos y 500 euros, 1.819.025 pesos colombianos.