En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 4 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 16.8869. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.2%.

El Peso mexicano presentó una caída de -0.87% en la última semana y acumula un retroceso de -8.22% en el último año, lo que señala una tendencia bajista en su cotización.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.30%.

La cotización del peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor respecto al dólar. Este crecimiento se manifiesta en un aumento continuo, lo que refleja una mayor estabilidad económica y confianza en el mercado.

El comportamiento reciente sugiere que los inversores tienen una perspectiva optimista sobre la economía mexicana. Esto podría ser un indicativo de que se están generando condiciones propicias para un mejor desempeño del peso en el futuro cercano.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.