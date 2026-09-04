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Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la cotización delreal llegó a 610.7655 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,28%.

La cotización del Real mostró un leve avance semanal de 0.31%, pero en el último año acumula una caída de 12.34%, indicando una tendencia anual negativa pese al repunte reciente.

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Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real mostró una tendencia claramente alcista: siete avances, una pausa y dos retrocesos finales, lo que indica impulso predominante con leve corrección reciente y balance aún positivo.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 13.94%, es menor que la volatilidad anual del 15.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

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La cotización del Real muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere una recuperación en la confianza del mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 61076.54802535347 pesos colombianos; 200 reales cuestan 122153.09605070694 pesos y 500 reales, 305382.74012676735 pesos.