Este jueves, 28 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 722.48914 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,47%.

La cotización del Real se ha debilitado: en la última semana varió -139.17% y en el último año -100.13%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos diez días, el Real mostró predominio de caídas con repuntes puntuales, dos jornadas estables a mitad del periodo y un cierre nuevamente a la baja.

En la última semana, la volatilidad económica del Real fue del 11.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.17%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado en la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 722.4891133602434 pesos colombianos, deben pagar 72248.91133602434 pesos colombianos; además, 200 reales cuestan 144497.82267204868 pesos colombianos y 500 reales cuestan 361244.5566801217 pesos colombianos.