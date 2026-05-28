En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este jueves, 28 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 4233.32 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,09%.

En el mercado del euro, la cotización mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.68% y en el último año acumula -10.62%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró un sesgo bajista: cayó en 6 jornadas y subió en 4, con repunte final y alta alternancia.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 1.09%.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 423331.98 pesos colombianos; 200 euros cuestan 846663.96 pesos y 500 euros cuestan 2116659.90 pesos, considerando un valor por euro de 4233.3198 pesos colombianos.