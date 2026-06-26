En la sesión de apertura de este viernes, 26 de junio de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.31% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco avanzó 5.25% y en el último año acumuló 174.04%, lo que sugiere una tendencia alcista anual con un incremento moderado reciente.

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Conocé la cotización de este viernes, 26 de junio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.86%, indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, superando la volatilidad anual del 20.16%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Este aumento sugiere que la moneda está fortaleciéndose, lo cual es favorable para la economía local.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, implicaría una depreciación del Quetzal que podría afectar negativamente el poder de compra de los guatemaltecos. La tendencia actual, por lo tanto, refleja una mayor confianza en la moneda nacional.

El análisis de esta tendencia positiva sugiere un ambiente económico más estable y optimista para el futuro cercano.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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