El Departamento de Salud Pública de Texas (DPS) recuerda a todos los conductores del estado que pueden enfrentar la suspensión, cancelación o revocación de su licencia de conducir si incumplen determinadas obligaciones relacionadas con infracciones o sanciones registradas fuera del estado.

Además, es importante considerar que quienes soliciten o renueven una licencia de conducir en Texas también pueden verse afectados si mantienen restricciones vigentes en otra jurisdicción.

En qué casos Texas puede revocar o suspender una licencia de conducir

De acuerdo con la normativa del Departamento, un conductor con licencia de Texas puede enfrentar una suspensión, cancelación o revocación en los siguientes casos

Cometieron una infracción de tránsito en otro estado y no se cumplieron los términos de la citación

Fueron condenados en otro estado por una infracción que, de haberse cometido en Texas , habría dado lugar a una suspensión, revocación o denegación de la licencia

Tener suspendido, revocado, cancelado o denegado el permiso de conducir en otra jurisdicción.

La licencia de conducir en Texas puede ser revocada en cualquiera de las situaciones antes mencionadas. Imagen ilustrativa ChatGPT

Información importante para quienes tengan multas fuera de Texas

En estos casos, cuando el conductor es condenado en otro estado por una infracción equivalente a una que generaría una suspensión en Texas, Departamento puede suspender o descalificar su licencia de conducir.

En caso de tener una licencia de conducir texana, será cancelada hasta que la autoridad de licencias del estado confirme que el conductor volvió a tener un estatus elegible.