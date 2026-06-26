La cotizaciónde la Libra esterlina este viernes 26 de junio en Estados Unidos es de 0.76 USD. Dicho precio presenta una variación del -0.04% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado de la Libra esterlina, la cotización avanzó: en la última semana subió 9.25% y en el último año acumuló 186.88%, reflejando una marcada tendencia alcista.

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Conocé la cotización de este viernes, 26 de junio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Libra esterlina, con un 3.86%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 6.10%.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia a la baja, dado que el dato de los dos días en consecutivo es -2. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha registrado una disminución en su valor.

A pesar de la caída reciente, es importante observar que la tendencia a la baja podría ser temporal y depender de factores económicos externos que aún deben ser analizados.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos