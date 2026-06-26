La medida limitará la cantidad de carriles disponibles para libre circulación porque habilitará algunos para el paso exclusivo de autobuses con el estadio como destino.

Desde el jueves 25 de junio, en Nueva York se están activando alertas por congestión debido a los partidos previstos para el Mundial de fútbol 2026. Habrá restricciones vehiculares, cambios en el servicio ferroviario y desvíos durante las jornadas previstas.

La medida limitará la cantidad de carriles disponibles para libre circulación porque habilitará algunos para el paso exclusivo de autobuses con el estadio como destino. Se advierte que las restricciones seguirán hasta después de varias horas después del final.

Habrá restricciones vehiculares, cambios en el servicio ferroviario y desvíos durante las jornadas previstas. freepik

Cierres y demoras por el Mundial 2026: ¿Qué fechas están programadas?

En Nueva York se está ejecutando un plan especial de tránsito para los días en los que se celebren partidos del Mundial 2026 en la ciudad metropolitana. Declaradas como “Gridlock Alert Days”, se espera una fuerte congestión vehicular en Midtown Manhattan y los accesos al MetLife Stadium.

Las fechas programadas que restan son:

27 de junio: Panamá vs. Inglaterra

30 de junio: partido de dieciseisavos de final

5 de julio: partido de octavos de final

19 de julio: final de la Copa del Mundo

¿Cuáles son las recomendaciones del municipio para estas fechas?

El Departamento de Transporte (DOT) solicita a los residentes y visitantes que cambien sus rutas de circulación y considerar las siguientes recomendaciones:

Evitar conducir en Manhattan si el viaje no es indispensable

Priorizar el uso del transporte público , caminar o utilizar la bicicleta

Planificar los traslados con anticipación y prever tiempos de viaje más largos

Tener en cuenta que habrá carriles exclusivos para autobuses oficiales y cierres temporales de calles

Respetar las restricciones para camiones y entregas comerciales en Midtown durante los días de partido

Consultar las actualizaciones de tránsito antes de salir, ya que las autoridades podrán ajustar semáforos y desvíos en tiempo real según la congestión



