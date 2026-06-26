En la apertura de mercados de este viernes, 26 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 1.89%.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización mostró en la última semana un cambio de 1.32%, mientras que en el último año registró una variación de -4.84%, indicando una mejora reciente pese al descenso anual.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha alcanzado un 13.20%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 11.12%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso dominicano se ha mantenido estable, con un dato de 0 en la tendencia de los días pasados. Esta estabilidad indica que no ha habido cambios significativos en su valor en relación con otras monedas.

La tendencia del Peso dominicano refleja un periodo de calma en el mercado cambiario, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local en estos momentos.

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Conocé la cotización de este viernes, 26 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA