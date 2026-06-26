En Estados Unidos, la administración de Donald Trump sigue endureciendo las medidas migratorias.

En Estados Unidos, la administración de Donald Trump sigue endureciendo las medidas migratorias y el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia autorizó que se vuelvan a aplicar las deportaciones aceleradas, llamadas “Expedited removal” en todo el país.

Se trata de un procedimiento que habilita a las autoridades migratorias a expulsar del país a determinadas personas sin que tengan que comparecer ante un juez de inmigración.

Se autorizó que se vuelvan a aplicar las deportaciones aceleradas, llamadas “Expedited removal” en todo el país.

Estados Unidos deportará a todas las personas y familias de todo el país: ¿Qué cambia en las medidas migratorias?

La administración de Trump habilita a agentes del ICE para que apliquen este tipo de procedimientos en todo el territorio estadounidense y no solamente en las fronteras, como antes.

Anteriormente, este mecanismo había sido suspendido por una jueza federal en agosto de 2025, que argumentó que no había suficientes garantías para evitar deportaciones erróneas. Además, también alegó que se debía proteger el debido proceso.

La más reciente decisión revoca esta anterior, bajo la defensa de que no se viola el debido proceso, y que los agentes migratorios no tienen la obligación de asesorar a los detenidos.

¿A qué tipo de personas deportarán en Estados Unidos?

Podrían quedar expuestos a estas medidas los inmigrantes que no puedan demostrar que estuvieron de forma continua en Estados Unidos durante al menos dos años.

¿Qué diferencia hay con un proceso tradicional de deportación?

Se diferencia entre ambos tipos de deportación es que en la versión acelerada, la decisión puede ser tomada directamente por un oficial de inmigración sin que el caso pase por un juez.

Es un proceso diseñado para resolverse rápidamente, en cuestión de horas o días si la persona reúne los requisitos para aplicar la deportación acelerada.