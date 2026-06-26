El Aeropuerto Internacional de Miami confirmó la cancelación de todos los vuelos hacia Venezuela tras los dos terremotos que devastaron al país y obligaron a cerrar su principal terminal aérea. La medida afecta a ciudadanos estadounidenses y extranjeros que tenían pasajes desde Miami, sin fecha definida de reanudación.

Las cancelaciones se originan en el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, anunciado por la presidenta interina Delcy Rodríguez por daños estructurales graves. Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron el miércoles 24 de junio y dejaron, según cifras oficiales, al menos 235 muertos y unos 4.300 heridos.

¿Qué vuelos se cancelaron desde el aeropuerto de Miami?

Un vocero del Aeropuerto Internacional de Miami, Greg Chin, informó que dos vuelos de American Airlines con destino a Caracas previstos para el jueves fueron cancelados. También se canceló el arribo de un vuelo chárter de GlobalX procedente de Caracas, programado para las 3:25 p. m.

La interrupción golpea una conexión recién reabierta. Los vuelos comerciales directos entre Miami y Caracas se habían retomado el 30 de abril de 2026 , tras siete años de suspensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Las cancelaciones desde Miami abarcan, por ahora:

Vuelos de American Airlines hacia Caracas.

Arribos de vuelos chárter de GlobalX desde Caracas.

La ruta Miami–Maracaibo prevista para mediados de julio, sujeta a revisión.

El Aeropuerto Internacional de Miami confirmó la cancelación de todos los vuelos hacia Venezuela tras los dos terremotos que devastaron al país.

¿Cómo afecta a los pasajeros y qué deben hacer?

El impacto recae sobre ciudadanos y extranjeros con viajes entre Estados Unidos y Venezuela, sin una fecha confirmada de normalización. Mientras Maiquetía permanezca cerrado por los daños, las aerolíneas no pueden operar la ruta y reprograman o reembolsan según sus políticas.