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Olive Garden deberá remodelar todos sus menús y materiales con precios a partir de julio para cumplir con una nueva ley en el estado de Florida que obliga a dejar explícitos, con ítems nuevos y visibles, todos los cargos extra antes de que el cliente reciba la cuenta. La medida alcanza a todos los locales de la cadena en el estado.
La normativa, conocida como Senate Bill 606 y firmada por el gobernador Ron DeSantis, modifica la legislación vigente y entra en vigor el 1 de julio. Su objetivo es terminar con los cobros ocultos que el comensal descubría recién al momento de pagar.
¿Qué cambia en el menú de Olive Garden y los demás restaurantes?
La ley redefine el concepto de “operations charge” para incluir cualquier cargo automático que el cliente deba pagar por encima del precio de la comida y la bebida, sin contar los impuestos. Desde julio, cada material que muestre precios tendrá que exhibir esos cargos como ítems nuevos, claros y separados, antes de la cuenta.
Eso obliga a todos los Olive Garden de Florida a rehacer menús físicos, carteles, sitios web, apps de pedidos y recibos. El aviso debe usar una tipografía igual o mayor a la de las descripciones del menú, y en los pedidos online debe aparecer antes de que el cliente llegue al carrito.
Cargos que deberán figurar de forma explícita
- Cargos por servicio
- Propinas automáticas
- Recargos por pago con tarjeta de crédito
- Cargos por delivery
- Cargos por compartir plato (split-plate)
¿Cómo afecta esta decisión del Gobierno a clientes y locales?
Para el consumidor, el impacto es directo: podrá ver el costo real de su comida antes de pedir, sin letra chica de último momento. Los recibos deberán detallar en líneas separadas la propina, el cargo operativo y el impuesto a las ventas, y si una propina automática está incluida dentro de un cargo por servicio, deberá desglosarse de forma explícita.
La norma rige para todos los “establecimientos públicos de servicio de comidas”: restaurantes, food trucks, comedores de hoteles y servicios de catering. Los clientes no podrán demandar a un local por incumplimiento, pero el estado sí podrá multar o sancionar a los Olive Garden y demás negocios que no se adapten antes del 1 de julio.