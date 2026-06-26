Olive Garden deberá remodelar todos sus menús y materiales con precios a partir de julio para cumplir con una nueva ley en el estado de Florida que obliga a dejar explícitos, con ítems nuevos y visibles, todos los cargos extra antes de que el cliente reciba la cuenta. La medida alcanza a todos los locales de la cadena en el estado.

La normativa, conocida como Senate Bill 606 y firmada por el gobernador Ron DeSantis, modifica la legislación vigente y entra en vigor el 1 de julio. Su objetivo es terminar con los cobros ocultos que el comensal descubría recién al momento de pagar.

¿Qué cambia en el menú de Olive Garden y los demás restaurantes?

La ley redefine el concepto de “operations charge” para incluir cualquier cargo automático que el cliente deba pagar por encima del precio de la comida y la bebida, sin contar los impuestos. Desde julio, cada material que muestre precios tendrá que exhibir esos cargos como ítems nuevos, claros y separados, antes de la cuenta.

Eso obliga a todos los Olive Garden de Florida a rehacer menús físicos, carteles, sitios web, apps de pedidos y recibos. El aviso debe usar una tipografía igual o mayor a la de las descripciones del menú, y en los pedidos online debe aparecer antes de que el cliente llegue al carrito.

Cargos que deberán figurar de forma explícita

Cargos por servicio

Propinas automáticas

Recargos por pago con tarjeta de crédito

Cargos por delivery

Cargos por compartir plato (split-plate)

La medida alcanza a todos los locales de la cadena en el estado.

¿Cómo afecta esta decisión del Gobierno a clientes y locales?

Para el consumidor, el impacto es directo: podrá ver el costo real de su comida antes de pedir, sin letra chica de último momento. Los recibos deberán detallar en líneas separadas la propina, el cargo operativo y el impuesto a las ventas, y si una propina automática está incluida dentro de un cargo por servicio, deberá desglosarse de forma explícita.

La norma rige para todos los “establecimientos públicos de servicio de comidas”: restaurantes, food trucks, comedores de hoteles y servicios de catering. Los clientes no podrán demandar a un local por incumplimiento, pero el estado sí podrá multar o sancionar a los Olive Garden y demás negocios que no se adapten antes del 1 de julio.