En la apertura de mercados de este viernes, 26 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.53 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.13%.

En la última semana, la cotización del peso mexicano aumentó 1.15%, mientras que en el último año se redujo -5.44%, mostrando un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

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Conocé la cotización de este viernes, 26 de junio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad del Peso mexicano en la última semana fue del 7.63%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 7.61%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones.

En los últimos días, la cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2. Esto sugiere que el Peso ha estado apreciándose frente al dólar, lo que puede generar un ambiente más favorable para el comercio internacional. La confianza en la economía mexicana parece estar respaldando esta tendencia alcista.

Sin embargo, es importante mantener la cautela, ya que las fluctuaciones en los mercados pueden volver a generar presiones en la moneda. Un seguimiento continuo de los factores económicos y políticos será clave para entender la sostenibilidad de esta tendencia positiva.

En resumen, la tendencia actualmente es positiva, pero se requiere atención ante posibles cambios en las condiciones del mercado.

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Conocé la cotización de este viernes, 26 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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