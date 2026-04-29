En la sesión de apertura de este miércoles, 29 de abril de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.63 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 1.91% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco subió 2.13% y en el último año acumuló una variación de 1.91%, lo que sugiere una apreciación reciente con avance moderado a 12 meses. Alsea resiste en ventas, pero cede en utilidades en arranque de 2026 La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que se sitúa en 23.56%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.48%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su cotización. La moneda Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su cotización en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere una recuperación relativa en el mercado. Con un cambio favorable en la cotización, es posible que la confianza en la economía local esté mejorando, lo que podría atraer inversiones y fortalecer aún más la tendencia al alza del Quetzal en el corto plazo. Alsea resiste en ventas, pero cede en utilidades en arranque de 2026 Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Lanza Fideicomiso de Turismo de Los Cabos programa de capacitación para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros o sucursales de tu banco para mejores tipos, lleva identificación y prioriza tarjetas sin comisión por transacción extranjera.