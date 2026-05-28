En la apertura de mercados de este jueves, 28 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.26%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco cayó -0.66% y en el último año acumuló una depreciación de -55.46%, mostrando una tendencia bajista sostenida.

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Conocé la cotización de este jueves, 28 de mayo de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que se sitúa en 25.99%, es significativamente mayor que la volatilidad anual de 20.01%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que podría ser un indicativo de mayor estabilidad económica.

El alza en el valor del Quetzal sugiere una mayor confianza en la economía local, lo cual es un buen signo para el comercio y las inversiones en el país. Sin embargo, es importante monitorizar cómo se comportará esta tendencia en los próximos días para evaluar su sostenibilidad.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.