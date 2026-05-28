En la sesión de apertura de este jueves, 28 de mayo de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,629.15 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -1.17% en relación con el día anterior.

La cotización del peso colombiano cayó -0.71% en la última semana y -6.12% en el último año, señalando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este jueves, 28 de mayo de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad del Peso colombiano en la última semana fue del 14.92%, superando la volatilidad anual del 13.03%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

La cotización del peso colombiano en el día de hoy muestra una tendencia creciente, considerando que el dato de 1 se encuentra en 1. Esto indica que el valor de la moneda ha experimentado una mejora en comparación con los días anteriores.

En los días pasados, la cotización había fluctuado, pero la reciente subida sugiere un impulso positivo en el mercado. Esta tendencia al alza podría estar influenciada por factores económicos favorables o decisiones políticas que generan confianza en la moneda.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos