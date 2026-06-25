En la sesión de apertura de este jueves, 25 de junio de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.07% en relación con el día anterior.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización presentó una variación semanal de 2.32% y una variación anual de 1.65%, lo que sugiere un avance moderado en el periodo.

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Conocé la cotización de este jueves, 25 de junio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 23.93%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.23%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, registrando una variación favorable en los últimos tres días. Este aumento en el valor refleja un ambiente económico optimista y la posible atracción de inversiones en el país.

La estabilidad reciente de la moneda puede indicar que los factores económicos están alineándose de manera favorable, lo que podría augurar un crecimiento sostenido en el futuro cercano.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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