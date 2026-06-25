En la sesión de apertura de este jueves, 25 de junio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.76 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.08% en relación con el día anterior.

En la última semana, la libra esterlina registró un aumento de 42.34% y en el último año acumuló una variación de 164.75%, evidenciando una apreciación fuerte y sostenida en su cotización.

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Conocé la cotización de este jueves, 25 de junio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que es del 3.91%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 6.11%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados, mostrando fortaleza en el mercado.

Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantendrá en el futuro inmediato. Si la Libra sigue apreciándose, podría marcar un cambio significativo en la percepción económica de la región.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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