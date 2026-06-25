Los deudores de manutención no podrán entrar a los estadios del Mundial 2026. El Gobierno argentino envió a Estados Unidos una lista de 34.000 hinchas con restricciones, que incluye a deudores alimentarios morosos y a personas con antecedentes de violencia en el fútbol, según el Ministerio de Seguridad.

La medida quedó establecida por una resolución firmada por la ministra de Seguridad argentina Alejandra Monteoliva. El envío se realiza en el marco de los acuerdos de seguridad suscriptos con organismos estadounidenses para el torneo.

¿Quiénes son los hinchas que no podrán entrar a los estadios del Mundial 2026?

La nómina enviada a Estados Unidos reúne a 34.000 personas con restricciones vigentes dentro del programa Tribuna Segura. La principal novedad es la incorporación de 13.000 deudores alimentarios morosos, que se sumaron a quienes ya tenían derecho de admisión.

Los grupos alcanzados por la restricción son los siguientes:

Deudores alimentarios morosos: 13.000 casos incorporados al registro.

Sancionados por violencia: hinchas con derecho de admisión vigente por hechos en el fútbol.

Otros casos: personas sancionadas por distintos motivos dentro de Tribuna Segura.

La nómina enviada a Estados Unidos reúne a 34.000 personas con restricciones vigentes dentro del programa Tribuna Segura.

¿Qué establece la medida y desde cuándo rige?

La resolución instruyó a poner los datos a disposición de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, con la información de quienes tienen restringido el ingreso a eventos deportivos. La ejecución quedó a cargo de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos.

Monteoliva señaló que la decisión busca establecer reglas claras frente a los violentos y los deudores alimentarios. El Mundial 2026 se disputará hasta julio, por lo que el control sobre estos hinchas regirá durante todo el torneo.