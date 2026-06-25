Presentar una declaración de impuestos con errores puede generar mucho más que una simple demora en la devolución. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con sistemas automatizados que comparan la información presentada por cada contribuyente con los datos enviados por empleadores, bancos, corredores financieros y plataformas digitales.

Cuando detecta diferencias importantes, la declaración puede ser marcada para una revisión más exhaustiva.

IRS investiga automáticamente estas declaraciones de impuestos

Uno de los principales motivos por los que una declaración queda bajo análisis es la discrepancia entre los ingresos declarados por el contribuyente y la información reportada al IRS por terceros.

Cada año, el organismo recibe millones de formularios enviados por empresas e instituciones financieras. Si los montos declarados por el contribuyente no coinciden con esos registros, el sistema puede identificar automáticamente la diferencia y derivar el caso a una revisión.

El IRS utiliza sistemas automáticos para comparar la información declarada con los datos enviados por terceros. Fuente: El Cronista.

¿Significa que habrá una auditoría?

No necesariamente. Es importante aclarar que una discrepancia no implica automáticamente una auditoría fiscal. En muchos casos, el IRS simplemente envía una notificación solicitando aclaraciones o corrige determinados datos utilizando la información que ya posee.

Sin embargo, cuando las diferencias son relevantes o existen varias inconsistencias, la declaración puede pasar a una revisión manual más profunda.

Todas las multas y sanciones para los que cometieron este error

Cuando el IRS detecta ingresos omitidos o datos inconsistentes puede: