En esta noticia
Presentar una declaración de impuestos con errores puede generar mucho más que una simple demora en la devolución. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con sistemas automatizados que comparan la información presentada por cada contribuyente con los datos enviados por empleadores, bancos, corredores financieros y plataformas digitales.
Cuando detecta diferencias importantes, la declaración puede ser marcada para una revisión más exhaustiva.
IRS investiga automáticamente estas declaraciones de impuestos
Uno de los principales motivos por los que una declaración queda bajo análisis es la discrepancia entre los ingresos declarados por el contribuyente y la información reportada al IRS por terceros.
Cada año, el organismo recibe millones de formularios enviados por empresas e instituciones financieras. Si los montos declarados por el contribuyente no coinciden con esos registros, el sistema puede identificar automáticamente la diferencia y derivar el caso a una revisión.
¿Significa que habrá una auditoría?
No necesariamente. Es importante aclarar que una discrepancia no implica automáticamente una auditoría fiscal. En muchos casos, el IRS simplemente envía una notificación solicitando aclaraciones o corrige determinados datos utilizando la información que ya posee.
Sin embargo, cuando las diferencias son relevantes o existen varias inconsistencias, la declaración puede pasar a una revisión manual más profunda.
Todas las multas y sanciones para los que cometieron este error
Cuando el IRS detecta ingresos omitidos o datos inconsistentes puede:
- Retrasar la devolución de impuestos
- Enviar una carta solicitando explicaciones
- Corregir la declaración
- Recalcular el impuesto adeudado
- Aplicar intereses o multas cuando corresponda
- Iniciar una revisión adicional si considera que existen errores significativos