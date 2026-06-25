En la apertura de mercados de este jueves, 25 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.88 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.23%.

La cotización del Euro evolucionó al alza: en la última semana el cambio fue de 92.82% y en el último año la variación alcanzó 299.35%, señalando una tendencia positiva.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue de 2.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual alcanzó el 5.98%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, lo que indica un aumento en su valor en comparación con días pasados. Este crecimiento en la cotización sugiere un interés creciente en la moneda europea, impulsado por factores económicos y políticos favorables.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que el Euro está ganando fuerza en el mercado, lo que podría beneficiar a las exportaciones europeas y atraer inversiones extranjeras.

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Conocé la cotización de este jueves, 25 de junio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita hacerlo en aeropuertos, considera retirar en cajeros de redes aliadas, lleva identificación, verifica límites y notifica a tu banco para evitar bloqueos.