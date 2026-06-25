Houston, Nueva York y Miami se encuentran entre las ciudades más elegidas por viajeros internacionales que desean visitar Estados Unidos como turistas, dado que cada una de ellas cuenta con importantes aeropuertos y atractivos.

En ese marco, si bien contar con un pasaporte vigente es fundamental para poder ingresar a Estados Unidos, existen otros requisitos esenciales que todos los futuros visitantes deben contemplar para evitar inconvenientes con las autoridades migratorias y con las aerolíneas.

Houston, Nueva York y Miami prohibirán el ingreso a quienes no cumplan esta regla de pasaporte

Además de un documento en fecha, es fundamental que el pasaporte se encuentre en buenas condiciones físicas para ser considerado válido para viajar.

Aquellos ejemplares que evidencien daños severos, manchas u otro tipo de distinciones no oficiales en la página de datos no serán aceptados.

La mayoría de los viajeros internacionales deben contar con pasaporte y visado. Shutterstock

Es importante considerar además que Estados Unidos solicita una validez de 6 meses futuros al período de estadía como requisito básico. No obstante, CBP mantiene actualizada en su sitio web oficial la lista de países que se encuentran exentos de cumplir con esta regulación. En el caso de estas naciones, tan sólo tienen que presentar un pasaporte válido al momento de su estadía. Las latinoamericanas son

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Haití

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

La lista completa y actualizada de países que no deben seguir esta regla puede consultarse clicando aquí.

Houston, Nueva York y Miami prohibirán el ingreso a quienes no cumplan esta regla de la visa americana

Por otra parte, la visa americana debe no solamente estar en fecha sino también encontrarse en perfectas condiciones físicas.

“Si tu visado ha sido dañado de alguna manera, tendrás que volver a solicitar un nuevo visado en una embajada o consulado estadounidense en el extranjero”, indica el Departamento de Estado a todos los solicitantes.

En esa línea, se advierte sobre la importancia de nunca remover un visado válido del pasaporte dónde fue emitido, porque en ese momento pierde automáticamente toda su validez y no podrá ser utilizado para viajar.

Otros aspectos que todas las autoridades tendrán en consideración

Antes de habilitar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como