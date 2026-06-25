En la apertura de mercados de este jueves, 25 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,433.38 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.13%.

En la última semana, el peso colombiano cayó 7.86% y en el último año acumula un descenso de 11.61%, evidenciando una tendencia bajista en su cotización.

IP se planta contra prórroga celular: ¿Seguridad nacional o un golpe al 55% de los mexicanos sin registrar?

Conocé la cotización de este jueves, 25 de junio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 3.47%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.27%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, marcada por un dato de 1 que es positivo en comparación con los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor, reflejando un impulso favorable en el mercado.

Al observar los días previos, se puede notar un cambio significativo en la tendencia del Peso colombiano, lo que sugiere una confianza renovada de los inversionistas. Esto podría estar relacionado con factores económicos o políticos que están impactando de manera positiva en la percepción del mercado.

Esta tendencia positiva podría ser un indicativo de estabilidad económica a corto plazo para el Peso colombiano.

IP se planta contra prórroga celular: ¿Seguridad nacional o un golpe al 55% de los mexicanos sin registrar?

Conocé la cotización de este jueves, 25 de junio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Barclays estima potencial de alza de 30% en Sigma y las acciones repuntan en la BMV

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA