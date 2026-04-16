En la sesión de apertura de este jueves, 16 de abril de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.64 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.23% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.29%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.60%. Hacen historia |Plata se convierte en el banco digital más valioso de AL tras levantar 405 mdd La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.86%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 19.25%. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere una mayor estabilidad económica y confianza en el mercado local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cambios en factores económicos o políticos podrían afectar su continuidad. La tendencia actual podría ser un indicativo de un fortalecimiento del Quetzal si se mantiene en el tiempo. Hacen historia |Plata se convierte en el banco digital más valioso de AL tras levantar 405 mdd Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Tapando baches financieros|Dos de cada tres mexicanos usan créditos para pagar otros préstamos