El equilibrio económico global podría entrar en una nueva etapa con el acercamiento entre tres de las mayores potencias de Asia. En un contexto marcado por tensiones comerciales y políticas proteccionistas, China, Japón y Corea del Sur avanzan en una agenda común que busca fortalecer su integración y aumentar su peso en la economía mundial. La alianza reúne a tres economías que, combinadas, representan una porción significativa del comercio y la producción global. Entre las Japón, China y Corea del Sur: Los tres países acordaron acelerar las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) trilateral y profundizar su cooperación económica, en un movimiento que muchos analistas interpretan como una respuesta directa a las políticas comerciales de Estados Unidos.