En la apertura de mercados de este jueves, 16 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.68 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.98%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.53%, mientras que en el último año, su variación ha sido de un leve aumento del 0.05%. Hacen historia |Plata se convierte en el banco digital más valioso de AL tras levantar 405 mdd La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.39%. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. La tendencia positiva observada hoy sugiere un posible crecimiento económico y una mayor confianza en el mercado. Hacen historia |Plata se convierte en el banco digital más valioso de AL tras levantar 405 mdd Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Tapando baches financieros|Dos de cada tres mexicanos usan créditos para pagar otros préstamos