Un factor silencioso, pero determinante, comienza a ganar protagonismo en los estudios educativos: el mes de nacimiento. Aunque todos los alumnos compartan el mismo curso, no todos parten desde el mismo punto. Dentro del sistema escolar, la agrupación por año calendario genera brechas de desarrollo que pueden ser decisivas en los primeros años. Esa distancia, que puede alcanzar casi un año entre compañeros, influye directamente en habilidades clave como la atención, la autonomía o la madurez emocional, aspectos que impactan en el rendimiento académico temprano. La psicología educativa identifica este fenómeno como efecto de la edad relativa, un sesgo que favorece a los estudiantes nacidos en los primeros meses del año frente a quienes llegan al mundo hacia el final del calendario. Lejos de estar vinculado con una mayor inteligencia, este diferencial responde a una cuestión evolutiva: los niños más grandes dentro del mismo grupo suelen tener un desarrollo más avanzado en términos cognitivos y emocionales. Esto puede traducirse en mejores resultados iniciales, mayor participación en clase y una percepción más positiva por parte de docentes y familias. Diversas investigaciones coinciden en que los alumnos nacidos en los últimos meses del año suelen enfrentar mayores desafíos en el inicio de su trayectoria escolar. Al compartir aula con compañeros más maduros, pueden experimentar dificultades que no reflejan su verdadera capacidad, sino una diferencia temporal en su desarrollo. Este escenario puede influir en la autoestima académica, en la motivación y en la forma en que son evaluados dentro del sistema educativo. Sin embargo, los especialistas advierten que estas brechas tienden a reducirse con el paso del tiempo, especialmente a medida que los estudiantes avanzan hacia niveles superiores. El rol del entorno resulta determinante. Las expectativas de docentes y familias pueden potenciar o limitar el desarrollo de los alumnos, en un fenómeno conocido como efecto Pigmalión, donde las creencias influyen en los resultados. A largo plazo, el desempeño académico deja de estar condicionado por el mes de nacimiento y pasa a depender de factores más complejos como el contexto socioeducativo, las estrategias de aprendizaje y el acompañamiento recibido.