Aunque suele percibirse como un derecho básico, la ciudadanía por nacimiento no es una norma extendida a nivel mundial. En realidad, cada vez menos países mantienen este mecanismo, lo que posiciona a Estados Unidos como una excepción dentro del mapa global. El principio del “jus soli”, que garantiza la nacionalidad a toda persona nacida en suelo estadounidense, continúa vigente pese a las crecientes restricciones en otras regiones. Su alcance trasciende lo legal y se convierte en un eje central en la discusión sobre inmigración, derechos e integración. A nivel global, la tendencia es inversa. La mayoría de los países adoptaron sistemas más restrictivos basados en el “jus sanguinis”, donde la nacionalidad depende del vínculo con los padres y no del lugar de nacimiento. Este cambio responde a políticas migratorias más estrictas y a debates sobre identidad, integración y acceso a derechos. En regiones como Europa, Asia y África, el acceso automático a la ciudadanía prácticamente desapareció, salvo en casos muy específicos o bajo condiciones adicionales. En contraste, América sigue siendo una de las pocas regiones donde el derecho de suelo conserva vigencia, aunque incluso allí existen limitaciones en varios países. La base legal de la ciudadanía automática en Estados Unidos está en la Enmienda 14 de su Constitución, que establece que toda persona nacida en el país es ciudadana, con excepciones muy puntuales. Este principio no solo tiene un valor jurídico, sino también simbólico. Surgió como una herramienta para garantizar igualdad ante la ley tras la Guerra Civil y evitar cualquier tipo de exclusión basada en el origen. Con el paso del tiempo, este derecho se consolidó como un pilar del sistema legal estadounidense, especialmente para millones de hijos de inmigrantes que nacen en el país y acceden a educación, salud y protección jurídica desde el inicio de sus vidas. La vigencia del “jus soli” en Estados Unidos tiene consecuencias directas en la vida cotidiana. Para muchas familias migrantes, representa una garantía de estabilidad y pertenencia para sus hijos. Sin este principio, expertos advierten que podrían generarse situaciones complejas, como la falta de nacionalidad o la exclusión de derechos básicos. En otras palabras, se abriría la puerta a una sociedad fragmentada, donde no todos los nacidos en el mismo territorio tendrían el mismo estatus legal.