En la sesión de apertura de este viernes, 6 de febrero de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.39 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.67% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.43%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.30%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 13.93%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.86%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría ser un reflejo de factores económicos favorables o de confianza en el mercado. Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.