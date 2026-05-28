En la sesión de apertura de este jueves, 28 de mayo de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.39 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.18% en relación con el día anterior.

En la última semana, el Peso mexicano mostró una leve apreciación de 0.51%, pero en el último año acumuló una caída de 7.61%, reflejando debilidad anual pese al repunte reciente.

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Conocé la cotización de este jueves, 28 de mayo de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.59%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante frente al dólar. Este cambio sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que las condiciones del mercado están favoreciendo al Peso, lo que podría abrir oportunidades para las inversiones y mejorar el poder adquisitivo de los consumidores.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos