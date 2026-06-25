En la apertura de mercados de este jueves, 25 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.61 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.03%.

En el mercado del peso mexicano, la cotización subió 1.44% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de 5.10%, lo que sugiere un repunte reciente tras un desempeño anual negativo.

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Conocé la cotización de este jueves, 25 de junio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad del Peso mexicano en la última semana ha sido del 5.79%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 7.59%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto significa que en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha estado en ascenso de manera constante.

En los días previos, la estabilidad del Peso ha facilitado una recuperación gradual frente a otras divisas, fortaleciendo así la confianza en la economía mexicana.

Esta tendencia positiva sugiere un posible crecimiento económico y una mayor estabilidad financiera en el corto plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita hacerlo en aeropuertos, considera retirar en cajeros de redes aliadas, lleva identificación, verifica límites y notifica a tu banco para evitar bloqueos.