En la sesión de apertura de este martes, 28 de abril de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.98 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.32% en relación con el día anterior. En el mercado del Peso dominicano, la cotización mostró una clara tendencia bajista: en la última semana cayó un -62.34% y en el último año acumuló un -69.24%. Grupo Carso | Sanborns y Zamajal equilibran resultados de empresa de Carlos Slim en primer trimestre de 2026 La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana es del 5.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.34%. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que cero. Esto indica que la moneda ha experimentado un aumento en su valor en comparación con los días anteriores, generando expectativas optimistas en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que un cambio repentino podría afectar la estabilidad económica. La tendencia actual podría favorecer a los importadores, mientras que los exportadores tendrían que adaptarse a estas nuevas condiciones del mercado. En resumen, el comportamiento positivo del Peso dominicano refleja una recuperación que necesita ser respaldada por fundamentales sólidos para mantener su crecimiento. Grupo Carso | Sanborns y Zamajal equilibran resultados de empresa de Carlos Slim en primer trimestre de 2026 Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Grupo Lala acelera en 2026: dispara sus ganancias y blinda su expansión con inversión millonaria