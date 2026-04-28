En Estados Unidos, cuando el Internal Revenue Service (IRS) rechaza una solicitud de reembolso envía una notificación legal a la que los contribuyentes tienenhasta dos años para responder. En el caso de que haya rechazado el Employee Retention Credit (ERC), ahora el organismo anuncia una nueva forma de resolverlo si el plazo vigente para actuar está por terminar. Se trata de una nueva extensión del plazo El IRS puede rechazar la solicitud del ERC si no se cumplen con los requisitos para su aprobación o si se realiza fuera del plazo vigente para hacerlo. En esos casos, el organismo envía la carta 105-C, que es una notificación en la que se especifica el motivo de la decisión del organismo. Según la página oficial del IRS, si se recibe esta carta no se cumplen con los requisitos correspondientes al programa de retiro de reclamaciones dentro de ese periodo fiscal. Para saber si calificas para este programa, el IRS tiene un cuestionario que te ayudará a evitar molestias y pérdidas de tiempo en trámites administrativos. Pueden solicitar el ERC las empresas y organizaciones exentas de impuestos que operaron durante 2020 y los primeros tres trimestres de 2021: pueden calificar para el crédito si cumplieron con los requisitos establecidos, como haber sufrido una suspensión total o parcial de sus operaciones o una disminución significativa de ingresos. Este beneficio también alcanza a los llamados “Recovery Startup Businesses”, es decir, negocios emergentes de recuperación, que pueden aplicar por salarios pagados después del 30 de junio de 2021 y antes del 1 de enero de 2022. Por otro lado, las empresas que recibieron préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) no quedan excluidas del beneficio. No pueden utilizar los mismos salarios para justificar ambos programas, por lo que deben separar claramente qué pagos se aplican a cada uno al momento de solicitar el ERC. Hasta el momento, cuando se recibía una de estas notificaciones y no se considera que la decisión del organismo sea la correcta, se puede solicitar una apelación administrativa, una revisión por parte de la Oficina Independiente de Apelaciones o presentar una demanda. Una vez que transcurren dos años, el IRS ya no puede emitir un reembolso. Por ello, ahora hay una nueva forma de solicitar más tiempo para resolver el reclamo si se cumplen con estas dos condiciones: Los contribuyentes con seis meses o menos restantes para presentar la demanda que estén a la espera de que el IRS considere su respuesta, podrán presentar el Formulario 907 solicitando una prorroga a través de la página de oficial del organismo.