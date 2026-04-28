América Latina vuelve al centro del mapa estratégico con un acuerdo que puede cambiar el equilibrio militar en la región. Un país clave avanza en la modernización de su fuerza aérea con tecnología de primer nivel proveniente de Estados Unidos. Se trata de Perú, que confirmó la compra de 24 cazas F-16 Block 70, fabricados por Lockheed Martin, uno de los principales proveedores estadounidenses de defensa a nivel global. La incorporación de estas aeronaves representa un cambio significativo para la Fuerza Aérea peruana: El F-16 Block 70 es una de las versiones más modernas de este caza multipropósito, reconocido mundialmente por su versatilidad y eficiencia. Entre sus características principales: La compra de estos cazas no solo tiene impacto nacional: