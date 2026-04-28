En la apertura de mercados de este martes, 28 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.63 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.3%. En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco subió 2.10% y en el último año registró una variación de 1.75%, lo que sugiere una tendencia reciente de fortalecimiento. Grupo Carso | Sanborns y Zamajal equilibran resultados de empresa de Carlos Slim en primer trimestre de 2026 La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 24.82%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.53%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y la población en general. Grupo Carso | Sanborns y Zamajal equilibran resultados de empresa de Carlos Slim en primer trimestre de 2026 Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Aquellos individuos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Grupo Lala acelera en 2026: dispara sus ganancias y blinda su expansión con inversión millonaria para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros o sucursales de tu banco para mejores tipos, lleva identificación y prioriza tarjetas sin comisión por transacción extranjera.