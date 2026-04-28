En la apertura de mercados de este martes, 28 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,630.7 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.19%. En la última semana, la cotización del peso colombiano subió 1.62%, mientras que en el último año acumula una caída de 10.25%, señalando una leve recuperación reciente. Grupo Carso | Sanborns y Zamajal equilibran resultados de empresa de Carlos Slim en primer trimestre de 2026 La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 14.18%, ligeramente inferior a la volatilidad anual de 14.19%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento sostenido durante dos días consecutivos. Este aumento indica un fortalecimiento de la moneda frente al dólar y otros pares cambiarios. Analizando esta tendencia, es importante considerar los factores económicos que podrían estar influyendo en este comportamiento, como las políticas del Banco Central y la situación económica global. Grupo Carso | Sanborns y Zamajal equilibran resultados de empresa de Carlos Slim en primer trimestre de 2026 Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Grupo Lala acelera en 2026: dispara sus ganancias y blinda su expansión con inversión millonaria para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros o sucursales de tu banco para mejores tipos, lleva identificación y prioriza tarjetas sin comisión por transacción extranjera.